Al supermercato per rubare, filmato e denunciato a Novellara

Al mattino ha cercato di eludere la fila delle persone in attesa di entrare al supermercato, venendo fermato dal responsabile del negozio che ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Novellara. I militari sono riusciti a ricondurre alla ragione l’uomo – un 30enne residente a Novellara – riportando alla calma la situazione. Alla sera lo stesso 30enne, memore di quanto accaduto al mattino e aderendo alle indicazioni a lui fornite, ha rispettato la fila presente all’esterno del supermercato ma quando è toccato il suo turno anziché acquistare i beni a lui necessari, ha rubato generi alimentari uscendo dal negozio apparentemente senza acquisti. Il responsabile del supermercato, insospettitosi dalla condotta dell’uomo, ha quindi visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, scoprendo che l’uomo aveva rubato.

Il 30enne è stato infatti immortalato mentre effettuava ordini nel reparto di gastronomia del supermercato per poi, ricevuti gli alimenti, defilarsi in un area dove non vi era nessuno e nascondere quando acquistato sotto gli indumenti indossati. Si è quindi intrattenuto nel supermercato girando per le corsie ricavate dagli scaffali come un normale cliente, per poi raggiungere l’uscita senza acquisti ed allontanarsi. L’uscita dell’uomo a mani vuote non è però passata inosservata al responsabile del supermercato, che insospettito proprio per il fatto che il cliente dopo aver fatto la fila era uscito senza acquisti, ha deciso di visionare i video delle telecamere del supermercato. A così scoperto che l’uomo aveva pazientemente aspettato il suo turno non per acquistare ma per rubare. Quindi è uscito passando dall’uscita senza acquisiti dileguandosi. Appurati i fatti il responsabile del supermercato si è rivolto ai carabinieri della stazione di Novellara che, trovata conferma dalla visione dei filmati, non hanno avuto difficoltà a risalire al ladro identificato la stessa mattina mentre cercava di saltare la fila delle persone che attendevano di entrare nel supermercato. Rintracciato a casa di un amico dove aveva sbanchettato alle spalle del supermercato, è stato denunciato dai carabinieri di Novellara alla Procura reggiana per furto aggravato. Il 30enne, inoltre, è stato sanzionato anche in ragione della violazione del divieto imposto dalle recenti norme governative che limitano gli spostamenti per contenere i contagi dal Covid 19.