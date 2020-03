Diffidare di comunicazioni telefoniche con richieste di denaro per oggetti o prestazioni sanitarie a domicilio

Ieri nel primo pomeriggio, due chiamate alla centrale operativa dei carabinieri di Carpi, annunciavano che erano giunte ai cittadini alcune telefonate da utenze cellulari, i cui interlocutori, qualificandosi come personale sanitario della Ausl, chiedeva informazioni e comunicazioni in relazione ad operazioni di prelievo di campioni in tema di corona virus. Telefonate risultate inaspettate dai riceventi.

I carabinieri della Compagnia di Carpi si sono quindi attivati verificando che effettivamente tali comunicazioni fossero state generate da personale sanitario il quale, per far fronte all’emergenza, ha a disposizione anche telefoni cellulari aziendali per contattare i cittadini. Bene hanno fatto i due cittadini a segnalare la situazione ai carabinieri, in modo che si potesse accertare l’attendibilità delle Comunicazioni, inizialmente ritenute sospette.

L’occasione è propizia per richiamare l’attenzione dei cittadini, e soprattutto delle persone anziane, sul tema delle truffe. In tale contesto, il capitano Francesca Romana Fiorentini, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Modena, in una intervista, ha ricordato a tutti di prestare attenzione in questo periodo, perché è possibile che realmente i servizi sanitari, Assistenziali o di volontariato, contattino per dare assistenza o anche per stare vicini alle persone anziane e più deboli, sondando eventuali bisogni, come effettuato ultimamente da servizi attivati da alcuni comuni della provincia. Tuttavia è bene diffidare di comunicazioni, nel corso delle quali venga chiesto del denaro per ricevere oggetti o prestazioni sanitarie a domicilio, segnalando i casi ritenuti sospetti al 112.