Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 28 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate di scarsa consistenza sul settore centro-occidentale della regione; nuvoloso al mattino su quello orientale, ma con nubi in attenuazione dalla tarda mattinata. Sereno in serata. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra i 4-6 nei capoluoghi emiliani, intorno ai 7 gradi in quelli romagnoli. Massime in sensibile aumento, con valori tra 16-18 gradi sulla pianura interna, qualche grado in meno su Romagna e costa. Venti: deboli in prevalenza nord-occidentali. Mare: inizialmente mosso, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

(Arpae)