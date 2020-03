Ritorno a scuola: la ministra dell’Istruzione ha detto che sicuramente ci sarà una proroga dopo il 3 aprile

Lucia Azzolina, ministra all’Istruzione, ha dichiarato oggi a La vita in diretta: “Sicuramente ci sarà una proroga, ovvero si andrà oltre la data del 3 aprile, l’obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stracerto e strasicuro che possono tornare, la salute è prioritaria”.

La ministra ha inoltre affermato che notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento perchè significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando mentre non è così. Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c’è alcun motivo per andare a luglio o agosto”.