Castelfranco Emilia: spaccia davanti ai carabinieri, arrestato

Arrestato ieri un cittadino tunisino 30enne, disoccupato e con precedenti di polizia, domiciliato a Castelfranco Emilia, che ieri pomeriggio, verso le ore 20.00, sì è messo a spacciare cocaina, proprio davanti all’auto dei carabinieri.

Lo straniero, parzialmente nascosto dietro un gazebo in via Emilia est, evidentemente non si era reso conto che, poco distante da lui, era ferma una pattuglia, in servizio perlustrativo nella zona. I militari, quasi increduli per la platealità del gesto, hanno comunque fermato e controllato le due persone appurando che ciò che si erano passati di mano era una dose di cocaina di oltre 2 g.

I carabinieri hanno così tratto in arresto lo spacciatore e segnalato amministrativamente alla prefettura il consumatore, un 29enne tunisino. L’arresto è stato convalidato e per lo straniero e’ stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.