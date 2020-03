Castelnuovo, rinviata la Fiera di Maggio

L’emergenza sanitaria ferma anche la Fiera di Maggio. Dopo l’anticipazione del sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi nella diretta Facebook di mercoledì scorso, ecco l’ufficialità: l’organizzazione della Fiera di Maggio, evento centrale della primavera castelnovese, è sospesa. Una decisione tanto sofferta quanto necessaria da parte dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo, visto il prolungarsi dell’emergenza e il numero ancora alto di contagi da Covid-19.

Sindaco e giunta sottolineano che l’appuntamento non è cancellato, ma solo rimandato una volta che sarà superata l’epidemia: “Questo brutto periodo porta con sè, anche, una serie di decisioni difficili – spiega Paradisi –. Mai avrei pensato, la prima volta che ho indossato la fascia da sindaco, che mi sarei trovato a sospendere la Fiera di Maggio che costituisce il momento più importante della nostra comunità. Ma sono tempi in cui è necessario compiere scelte difficili. Lo abbiamo fatto nel rispetto della salute di tutti, nel rispetto di chi in queste giornate non c’è più portato via da questo orribile virus o di chi sta ancora soffrendo la sua battaglia. Sarebbe stato davvero difficile pensare di organizzare una festa ora, in queste condizioni. Lo abbiamo fatto, però, anche con la convinzione che, passato tutto questo, ci sarà anche dopo. Un momento nel quale si sentirà il bisogno di ritrovarsi insieme come comunità, riscoprendosi tale dopo settimane di paura e dolore. Saremo pronti. Lo faremo, come sempre, insieme”.