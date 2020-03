Covid-19, domani anche a Reggio Emilia ‘Giornata del ricordo delle vittime’

Domani, martedì 31 marzo 2020, anche il Comune di Reggio Emilia, così come tutti i Municipi italiani, osserverà un minuto di silenzio ed esporrà la bandiera Tricolore a mezz’asta alle 12 in punto, per ricordare tutte le vittime del Coronavirus.

L’iniziativa, in accordo con l’Anci, vedrà il primo cittadino Luca Vecchi scendere in piazza Prampolini e rendere omaggio – indossando la fascia – ai nostri concittadini che hanno perso la vita a causa dell’epidemia di Covid 19. Contemporaneamente l’Unione Campanari Reggiani farà suonare la campana civica, posta nella Torre del Bordello.

“È un momento di grande dolore per la nostra comunità – afferma il sindaco Luca Vecchi – Ogni giorno Reggio Emilia segue attraverso i canali ufficiali le ultime notizie sul numero di contagiati e di deceduti; ma mai, neppure per un momento, dobbiamo dimenticare che dietro a quei numeri ci sono persone, famiglie, esseri umani che soffrono. In questi giorni ho cercato di significare il più possibile il sentimento di cordoglio e di partecipazione al lutto dell’Amministrazione comunale verso chi ha perso i propri cari. Con questa cerimonia lo facciamo assieme a tutti gli altri Comuni italiani, ma ci sarà anche un momento in cui potremo farlo in modo ulteriore, quando l’epidemia sarà dietro le spalle”.

“Rinnovo il mio appello a essere solidali, a continuare a essere comunità anche e soprattutto in un momento così delicato come quello attuale, nel quale per motivi sanitari è assolutamente vietato incontrarsi di persona, stringersi la mano, abbracciarsi. Esistono anche altri modi per essere vicini a chi soffre: basta una semplice telefonata, una video-chiamata per chi è attrezzato, per far sentire il proprio affetto a chi è andato incontro a un lutto così grande, acuito dal fatto che anche le cerimonie funebri in questa fase non si possono svolgere come di consueto. Per quanto possibile vorrei dire alle famiglie che in questo momento piangono i loro parenti che non sono sole: il Comune di Reggio Emilia è vicino a tutte loro”.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune di Reggio Emilia.