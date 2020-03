iorestoacasa. Ma se mi servono i farmaci ospedalieri? Tutte le informazioni per i cittadini

Sono funzionanti e aperti 8 dei 9 punti di erogazione diretta dei farmaci ai pazienti negli ospedali della provincia di Modena e alla Casa della Salute di Castelfranco, senza variazioni o riduzioni di orario. Rimane chiuso solo il punto di distribuzione presso l’ingresso 31 del Policlinico, essendo collocato all’interno del padiglione dove è presente il reparto Malattie infettive, e tutte le consegne di quel punto sono state spostate sull’ingresso 3.

Per rispondere alle misure straordinarie messe in campo per il contenimento del Covid-19, tuttavia, anche nei punti di distribuzioni diretta vengono applicate regole stringenti in linea con le normative ministeriali, per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori e regolamentare l’accesso al servizio.

In particolare, presso i Punti di distribuzione farmaci presenti all’interno delle strutture sanitarie sono stati regolamentati gli accessi ed è stato attivato un servizio di prenotazione delle terapie farmacologiche.

Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente, via fax o e-mail. I recapiti e le modalità di accesso di ciascuna sede sono consultabili sulla pagina dedicata del portale www.ausl.mo.it/distribuzionefarmaci.

Non sussistono problemi nella fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonostante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Grazie alla collaborazione con i comuni e le associazioni di volontariato è stato organizzato un sistema di consegna di beni di prima necessità presso il domicilio che può includere anche i farmaci ospedalieri rivolto a pazienti fragili (immunodepressi, anziani soli, individui non autosufficienti o privi di supporto).

Si precisa infine che, come da disposizioni vigenti, la validità dei Piani terapeutici è prorogata per tre mesi.

Modalità di prenotazione e ritiro dei pacchetti-terapia

per ogni Punto di distribuzione farmaci

Carpi – presso Ospedale, via G. Molinari, 2

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00)

per telefono al numero 339 5341139 (anche whatsapp) o al numero 059 659611

per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalecarpi@ausl.mo.it

per fax, al numero 059 3963749

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni delle Terre d’Argine: tel. 059 4728738

Mirandola – presso Ospedale, via A. Fogazzaro, 6

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00)

per telefono al numero 0535 602266

per posta elettronica, all’indirizzo farmaciamir@ausl.mo.it

per fax, al numero 059 3963886

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord consultare la pagina web http://www.unioneareanord.mo.it/Notizie/emergenza-coronavirus-numero

Castelfranco Emilia – presso Casa della Salute, piazzale G. Deledda

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-13.00)

per telefono al numero 059 929279

per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionefarmacicfe@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni di Castelfranco e San Cesario tel. 339 7227158, per i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola tel. 334 1056909

Vignola – presso Ospedale, via papa Giovanni Paolo II

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9 .00-16.00)

per telefono al numero 059 777812

per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalevignola@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. 339 5685531

Pavullo – presso Ospedale, via Suore S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 5

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00)

per telefono al numero 0536 29104

per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalepavullo@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Le modalità del ritiro del pacchetto-terapia potranno essere concordate con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. Sportello sociale Pavullo 0536 327591 oppure 3480196861

Baggiovara (Modena) – presso Ospedale, via P. Giardini, 1355

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00)

per telefono al numero 059 3961582

per fax, al numero 059 3963861

per posta elettronica, all’indirizzo farmacianocsae@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio nel comune di Modena: tel. 059 342424

Policlinico di Modena – ingresso 3, via del Pozzo, 71

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 8.30-17.00)

per telefono al numero 339 5340990 (anche whatsapp)

per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionediretta_poli@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione o come da accordi col farmacista, dal lunedì al venerdì ore 15.00-17.00 presso uno sportello dedicato (sportello del Servizio trasfusionale all’entrata dell’Ingresso 3, a destra)

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio nel comune di Modena: tel. 059 342424

Policlinico di Modena – ingresso 31

L’attività del punto distribuzione farmaci dell’ingresso 31 del Policlinico è stata spostata presso il punto distribuzione farmaci dell’ingresso 3.

Sassuolo – presso Ospedale, via F. Ruini, 2

Modalità di prenotazione (lun-ven 9.00-16.00)

per telefono al numero 0536 846989 oppure 0536 846208

per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionedirettasassuolo@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.30-16.00 presso uno sportello dedicato (n.1).

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. 0536 808784 oppure e-mail criperlepersone@crisassuolo.it