Modena: arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri personale della Squadra Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, censurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli Agenti sono intervenuti in via Rainusso su segnalazione di un assembramento di persone. All’arrivo degli operatori i presenti si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo un’ora circa, è giunta una nuova segnalazione e gli agenti sono riusciti a fermare uno dei soggetti, risultato essere dimorante in un hotel della zona. A seguito di perquisizione personale estesa anche alla stanza, lo stesso è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato al giovane dieci involucri di cellophane termosaldati con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo di circa grammi 180 oltre alla somma di 895,00 euro, probabile provento di spaccio.

Lo straniero, con a carico alcune condanne e numerose denunce per reati contro la persona e il patrimonio, è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno trattenuto in Questura in attesa del processo con rito direttissimo.