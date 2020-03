Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 31 marzo

Inizialmente molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse, nevose fin verso i 300 metri di quota; non è escluso qualche momentaneo episodio di nevischio fin sulle aree pianeggianti a ridosso dei rilievi. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a partire da nord, con cielo per lo più sereno già dal pomeriggio; qualche addensamento potrà insistere sulla Romagna meridionale. Temperature: in diminuzione. Minime comprese tra i 3/4°C della pianura emiliana centro-occidentale e i 6°C della fascia costiera; massime per lo più attorno a 8/10°C sui maggiori centri urbani. Venti: nordorientali: moderati o forti sul mare e a tratti sulla costa, deboli o moderati altrove. Mare: inizialmente molto mosso, con moto ondoso in calo sotto costa nella seconda parte della giornata.

(Arpae)