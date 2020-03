Castenaso, attivato il supporto psicologico volontario e gratuito

«Mai come ora la rete sociale è importante ed in questo momento più che mai fondamentale per rispondere, sottoforma di presenza, aiuto ed ascolto, a stati emotivi fragili.

Per l’Amministrazione di Castenaso — afferma l’Assessore al Volontariato e Associazioni Elisabetta Scalambra — l’attenzione alle persone è da sempre fondamentale ed oggi, vista l’emergenza Coronavirus, lo è in maniera ancor più decisa. Stiamo riscontrando un grande senso di umanità fra le persone ed una generosità immensa. Il nostro territorio ha un valore aggiunto inestimabile: la forza dei volontari».

Arriva così l’idea pensata, progettata e realizzata, di offrire accoglienza e sostegno verso chi è più in difficoltà in questo momento, dal punto di vista emotivo e psicologico.

Il Comune di Castenaso attiva da oggi, il Servizio di supporto psicologico, volontario e gratuito, attraverso colloqui telefonici o in videochiamata, con Psicologi-psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. La disponibilità offerta, va dal lunedì al venerdì, in diverse fasce orarie.

Per prenotare un colloquio si dovrà chiamare il numero 339 8016947 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ed il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Una volta preso l’appuntamento, l’utente verrà ricontattato direttamente al proprio recapito telefonico e all’orario pattuito, dal professionista assegnato durante la prima telefonata.

Il supporto psicologico vedrà dare la precedenza a persone in quarantena fiduciaria, persone positive al coronavirus, familiari di persone positive al coronavirus, personale sanitario, personale sociosanitario e vittime di violenza domestica.

Per le famiglie di bambini e ragazzi e per gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Castenaso, è disponibile per via telefonica e/o telematica lo Sportello di Ascolto, gestito dal dott. Daniele Bilacchi. Per prendere contatti scrivere al seguente indirizzo email: dot.bilacchidaniele@gmail.com.