Un minuto di silenzio anche a Sassuolo per le vittime del Coronavirus

Un minuto di silenzio davanti alle bandiere listate a lutto in segno di partecipazione e solidarietà a quanti oggi stanno soffrendo a causa di Covid – 19 e a ricordo e commiato di coloro che, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

“Abbiamo colto l’invito di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani – sottolinea il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ed accolto anche dalla Prefettura, in segno di omaggio alle tante vittime dell’epidemia, ai quali in questo momento non possono essere riservati nemmeno i conforti dei famigliari, ma anche come partecipazione alla sofferenza di quanti, ricoverati o a casa, hanno contratto il virus e stanno lottando per sconfiggerlo. Grazie ai sacrifici di tutti, al lavoro straordinario di medici ed infermieri, virologi e ricercatori – conclude il Sindaco – sono certo che presto tutto questo sarà solamente un brutto ricordo: stringiamo i denti ancora un po’, per noi e per loro, restiamo a casa e ce la faremo”.