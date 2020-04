Il Luogotenente Lorenzo Italo Galli ha ceduto il Comando della Stazione Carabinieri di Lama Mocogno

Il Luogotenente C.S. Lorenzo Italo Galli, nei giorni scorsi ha ceduto il Comando della Stazione Carabinieri di Lama Mocogno, a seguito del trasferimento presso il superiore Comando Provinciale Carabinieri di Modena, dove nella mattinata di ieri ha assunto altro incarico di responsabilità nell’ambito dell’articolazione informativa del Reparto Operativo.

Nella sua trentennale carriera Galli ha retto il Comando di vari Reparti della Provincia di Modena e, dal 15 dicembre 2016, era il Comandante della Stazione Carabinieri di Lama Mocogno, periodo durante il quale si è costantemente speso per il benessere di quella collettività, a cui ha costantemente garantito alti standard di sicurezza.

Molto considerato dai propri superiori per la competenza professionale e la disponibilità, si è fatto apprezzare anche dalla popolazione del piccolo comune dell’Appennino che vedeva in lui un punto di riferimento a cui rivolgersi per la risoluzione delle varie problematiche, ma anche per un semplice consiglio.

Al Luogotenente C.S. Galli va il saluto anche dei colleghi che nel corso di questi anni ne hanno potuto apprezzare le doti umane, unitamente ai migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico.