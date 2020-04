In A1 chiusure per la stazione di Modena Nord e l’area di servizio Secchia ovest

In A1 chiusure per la stazione di Modena Nord e l’area di...

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 6:00 di sabato 4 alle 22:00 di domenica 5 aprile, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna;

-dalle 6:00 alle 22:00 di domenica 5 aprile, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Modena-Brennero, di competenza Autostrada del Brennero.