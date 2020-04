Mirandola, emergenza Coronavirus: il numero del comune in aiuto alle persone particolarmente fragili

Con l’inizio dell’emergenza da Coronavirus COVID-19, il Comune di Mirandola ha provveduto ad attivare una linea telefonica – 0535 29644 – rivolta alle persone in difficoltà. L’obiettivo del servizio, è quello di contrastare la solitudine e l’isolamento, attraverso la possibilità di avere a disposizione un regolare contatto telefonico. Un punto di riferimento, in altri termini, rivolto alle persone particolarmente fragili – come anziani, immunodepressi, malati cronici, etc. che non hanno il sostegno della rete famigliare e sono soli – che permette loro di ricevere messaggi positivi e soprattutto, di sentirsi dentro una rete sociale. Cosi da instaurare, rafforzare e non interrompere i contatti, prevenendo eventuali situazioni di rischio. Ma anche per la consegna della spesa alimentare, dei farmaci o dei pasti.

Una volta composto il numero, 0535 29644 – attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – la segnalazione della persona in questione arriva al Servizio Sociale Territoriale. L’assistente sociale provvede ad accertarsi, previo colloquio telefonico, sia della situazione che dell’assenza di una rete familiare in grado di potersene occupare e supportarli. Non solo però, perché sono anche gli operatori stessi (assistenti sociali e operatori dello sportello sociale) a contattarli telefonicamente gli utenti fragili (in particolare quelli rientranti nella casistica sottoelencata), chiedendo informazioni sullo stato di salute e su eventuali necessità di carattere assistenziale (spesa, consegna farmaci) ricordando di evitare spostamenti e le corrette prassi di igiene personale/ambientale.

Le persone ritenute fragili (e che quindi possono usufruire del servizio oltre che essere contattate) sono tutte quelle per:

CONDIZIONI DI SALUTE

persona non autosufficiente

patologie debilitanti

turbe psichiche

apparecchi salvavita

medicinali salvavita

soggetti con patologie psichiche/neurologiche/cognitive

CARATTERISTICHE PERSONALI E SOCIALI

età superiore a 75 anni

vive solo

presenza di ultra 75enne nel nucleo familiare

presenza di disabile nel nucleo familiare

presenza di badante straniera (problemi legati alla lingua, alla cultura)

assenza di figli e altri legami parentali

figli/parenti residenti lontano dal domicilio

dipendenza da alcool e/o droghe

NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE