UniCredit al fianco della Croce Rossa Italiana: 11mila euro andranno al comitato CRI di Reggio Emilia

UniCredit amplia il proprio impegno a supporto della Croce Rossa Italiana nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus COVID – 19 in Italia.

Grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, la banca effettuerà una donazione di 360 mila euro alla Croce Rossa Italiana e a 20 comitati locali che operano sui territori per l’acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici nonché di un’unità mobile-operativa attrezzata per il coordinamento dell’emergenza.

Nel dettaglio, 11mila euro saranno donati al comitato di Reggio Emilia della Croce Rossa Italiana per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (circa 120 pezzi tra cui divise, calzature di sicurezza, giacche idro ed emorepellenti, occhiali protettivi), necessari ad operare nell’emergenza per la riduzione del rischio contagio e nell’assistenza di pazienti affetti da covid19.

Inoltre il Gruppo bancario ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana un conto corrente solidarietà completamente gratuito (IT93H0200803284000105889169 intestato a Associazione Croce Rossa Italiana) per la raccolta fondi a supporto di tutte attività che la CRI sta mettendo in atto per affrontare la crisi.