Carpi: in piena notte, in stato confusionale, lungo via Mulini: soccorso dai...

carabinieri carpi nottIeri notte intorno alle ore 3:30, i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carpi, nel corso di un servizio perlustrativo a seguito di telefonata pervenuta al 112 che segnalava la presenza di una persona che vagava in stato confusionale lungo la via Mulini, Sono intervenuti per soccorrere un uomo ed allontanarlo dalla strada, poiché in situazione di pericolo.

Costui, privo di documenti e in stato confusionale, con non poche difficoltà visto il suo stato di agitazione, veniva controllato e successivamente trasportato in ospedale. Accertamenti permettevano poi di appurare le generalità della persona, un 52 enne del luogo, già seguito dai servizi sanitari di zona.