Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata con qualche nube più consistente al pomeriggio sulle aree di crinale appenninico.Temperature: in lieve aumento. Minime inferiori alla media del periodo, comprese tra 1 e 3 gradi nei capoluoghi interni, fino a -2 gradi nelle aree di aperta campagna con possibilità di gelate; qualche grado in più lungo la fascia costiera. Massime comprese tra 12 e 15 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)