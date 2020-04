Temporanea sospensione dell’attività di ricovero alla Terapia Intensiva dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti

La Direzione del Presidio Ospedaliero informa che, in considerazione della situazione contingente di epidemia Covid 19, dello scarso indice di utilizzo di posti letto, della riduzione dell’organico medico a causa di una malattia, nonché della necessità di garantire la presenza di anestesisti e rianimatori nelle sezioni di rianimazione e terapia intensiva COVID del Presidio ospedaliero provinciale, l’attività di ricovero alla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti viene temporaneamente sospesa dalle ore 20.00 del 3 aprile alle ore 8.00 del 4 maggio 2020, salvo cambiamenti che ne consentano l’apertura in anticipo rispetto a questa data.

Per lo stesso periodo di tempo è stata rideterminata l’attività della guardia anestesiologica e rianimatoria intraospedaliera che sarà garantita, in forma di guardia attiva, cioè fisicamente presente in Ospedale, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e prefestivi e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni festivi.

Nelle fascie orarie in cui la guardia attiva non è presente, viene garantito un servizio di pronta disponibilità di un anestesista rianimatore per le esigenze di assistenza e trasporto.