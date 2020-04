IKEA in prima linea per contrastare l’emergenza e sostenere le comunità dell’Emilia Romagna

IKEA in prima linea per contrastare l’emergenza e sostenere le comunità...

IKEA nasce dalla volontà di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Una missione che da sempre ne ispira le scelte, anche e soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Per questo, come azienda che ha il privilegio di entrare in milioni di case, sentiamo il dovere di fare tutto il possibile per dare il nostro supporto.

“Le persone, a partire dai nostri co-worker, sono il cuore pulsante di IKEA. Oggi più che mai sentiamo il dovere di essere al loro fianco, ripartendo da casa e da tutto quello che essa rappresenta nelle nostre vite” dichiara Asunta Enrile, Country Retail Manager & CSO IKEA Italia ”Sentiamo il dovere di impegnarci attivamente per la maggioranza delle persone, soprattutto per quelle che in questo momento versano in una situazione di difficoltà. Vogliamo essere accanto a tutti, perché siamo tutti parte della stessa comunità. Crediamo che solo lavorando insieme usciremo da questa emergenza più forti di prima, non lasciando indietro nessuno” .

In Italia l’emergenza ha stravolto le nostre vite, costringendo in casa un intero Paese. In questa nuova quotidianità, tanti hanno riscoperto una dimensione della casa come rifugio in cui custodire affetti e sentirsi al sicuro. Un conforto, questo, precluso però alle categorie più vulnerabili della società e a coloro che ininterrottamente e con grande coraggio stanno lottando in prima linea.

In Emilia Romagna, per consentire a tutti coloro che si stanno sacrificando per salvare vite di poter svolgere al meglio il loro prezioso lavoro, abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi e la nostra competenza: le nostre tensostrutture Better Shelter sono state messe a disposizione della SEIRS Soccorso Sanitario Protezione Civile nella Regione.

I 31 moduli donati potranno essere utilizzati per le aree di triage, per terapia intensiva, per centrale sterilizzazione, per ricovero pazienti in dimissione, per deposito di beni di prima necessità e materiale sanitario, e per le aree ristoro e riposo dove offrire ai volontari uno spazio in cui ritrovare energie in mezzo a giornate infinite e sfidanti.

Con la speranza di sovrastare i silenzi dei reparti di degenza Covid e regalare un po’ di conforto ai pazienti, gli speaker SYMFONISK risuoneranno in alcuni ospedali dell’Emilia Romagna.

Sempre vicini ai propri co-worker

Per sostenere concretamente i propri co-worker, IKEA Italia sta fornendo accesso su base volontaria a strumenti digitali di sviluppo delle proprie competenze, offrendo un sostegno psicologico dedicato e assicurando una copertura sanitaria per le eventuali spese legate al COVID-19.