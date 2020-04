Grazie al contributo di LSH Sbrl, una società benefit sassolese inserita all’interno del prestigioso tecnopolo di Mirandola che formula e produce innovativi integratori alimentari con il marchio LS Nutraceutici, è stata attivata la Rubrica online dal titolo “Sapevi che? Se ti muovi e mangi bene, studi meglio!”.

All’interno di un piano di intervento aziendale, che già’ prevede azioni di supporto ad un giovane talento della danza del 2003 che studia nella prestigiosa Accademia di danza Vaganova di San Pietroburgo ,all’associazione Porta Aperta con aiuti a chi vive in situazione di disagio sociale ed economico e all’associazione di Sassuolo l’Ora del Noi , è nata la collaborazione con il nostro Istituto.

“Ritengo che l’alleanza con i soggetti economico-sociali, le imprese e le comunità professionali presenti sul territorio dov’è ubicata l’istituzione scolastica, renda piu’ efficace la formazione dei nostri studenti ed è una strada essenziale per preparare le nuove generazioni ad affrontare la società che è sempre più’ fluida e dinamica”- afferma la dirigente D’Onofrio

“Quando la dirigente scolastica D’Onofrio mi ha prospettato la possibilità di sostenere questo progetto non ci ho pensato due volte e ho accettato con grande entusiasmo. Il ruolo dell’Imprenditore è quello di essere utile alla comunità nella quale è inserita la propria impresa, soprattutto in momenti come quelli che stiamo vivendo. Credo che sempre più si debba rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e quello dell’impresa e ben vengano progetti come questo – rimarca Lapo Secciani Amministratore Unico e socio fondatore

“L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai nostri studenti uno spazio online dove si tratterà di alimentazione e sport, un binomio imprescindibile per condurre un corretto stile di vita nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 e per concentrarsi al meglio durante le attività di didattica a distanza”- afferma la dirigente D’Onofrio, convinta che il ruolo della scuola non sia solo trasmettere contenuti disciplinari, abilità e capacità cognitive ma anche distribuire benessere.

Sul sito web d’Istituto, all’interno della sezione PROGETTI – RUBRICA

“SAPEVI CHE? SE TI MUOVI E MANGI BENE, STUDI MEGLIO!”

verranno caricati i video realizzati dai tre esperti Alexander Serra (laurea in scienze motorie, personal trainer , allenatore di atletica leggera ed ex atleta ventottenne ) Giulia Vettor (atleta di livello nazionale per la società Cus Parma, istruttrice della polisportiva Castelfranco Emilia e docente di scuola primaria) Sara Creola (laurea triennale in Scienze Biologiche e una magistrale in Biologia presso l’università di Modena- biologa nutrizionista).

La rubrica sarà in continuo aggiornamento e nel corso delle settimane verranno cosi’ messi a disposizione per i nostri studenti consigli alimentari , proposte di attività motorie e moltissime risorse utili in questo periodo di maggiore sedentarietà legata all’emergenza Covid-19.