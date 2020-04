Razzie nei garages di Rometta Alta. L’allarme arriva via social da via Pergolesi e via Frescobaldi, dove i ‘soliti ignoti’ hanno preso di mira i garages di alcune abitazioni. Sparite biciclette da adulto e bambino, una minimoto, una bici elettrica, un seggiolino auto per bambini, un compressore e attrezzatura di altro genere.

Segnalati movimenti sospetti, in zona, di un furgone bianco. Indagano i carabinieri della stazione cittadina, presso la quale le vittime delle razzie hanno sporto denuncia.