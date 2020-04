I consiglieri del Partito Democratico di Sassuolo esprimono le più vive condoglianze al collega Luca Volpari, che oggi ha perso il suo papà. “A lui e ai suoi cari vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto; ci stringiamo alla sua famiglia in questo difficilissimo momento, certi che sapranno trovare il coraggio e la forza per affrontare questa prova così dura. Come consiglieri del Partito Democratico, e come cittadini, ci uniamo al dolore di parenti, amici e colleghi”.