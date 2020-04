Mercoledì sulla A14 chiuso il tratto tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 6:00 alle 22:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima e sarà chiusa anche la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata, in entrambe le direzioni, verso la A1 (Milano) e in direzione di Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

Il provvedimento di chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale comporterà, per chi percorre il Ramo Verde e proviene dalla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria sulla SS9 Via Emilia.

Sono inoltre chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

Pertanto, per chi proviene da Ancona e da Padova ed è diretto verso Milano, si consiglia di proseguire sul Raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa alla stazione di Bologna Borgo Panigale, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata: Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto o Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova;

in uscita: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.