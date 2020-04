Appartamento a fuoco all’ottavo piano di un palazzo a Castel Maggiore

Oggi poco dopo le 14:00, la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna è stata allerta dei carabinieri per un grosso incendio sviluppatosi in un appartamento all’ottavo piano di un palazzo di undici, in via Giuseppe Dozza 52 a Castel Maggiore; appartamento occupato da una persona disabile.

I pompieri, sul posto con sei squadre, due autoscale, autobotte e carro bombole, hanno portato in salvo la persona che risiede nell’appartamento, evacuando anche i piani superiori del palazzo (in tutto 12 appartamenti dei 40 dello stabile per oltre 50 persone) dove, tra gli altri, risiedono numerose persone anziane. L’incendio è stato domato. Sul posto anche il 118 con almeno 5 ambulanze, polizia locale e i carabinieri. Danni ingenti nell’appartamento incendiato e a quelli sovrastanti.