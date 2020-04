Castelnovo Monti, un’alternativa ai workshop: da Jerry Can ecco “Sofa Lessons”

Dovevano partire tra marzo e aprile i due nuovi workshop dedicati al fumetto e al video storytelling proposti dal gruppo giovani Jerry Can, ma poi è arrivato il coronavirus a scombinare e far saltare tutte le iniziative di questo tipo. A meno che non sia possibile farle da casa. Ecco allora che Jerry Can ha ideato una nuova proposta, “Sofa Lessons”, una sorta di “anticipo a distanza” del workshop di fumetto. Un’iniziativa pensata per far fronte a questa emergenza anche dal punto di vista delle Politiche giovanili, per cercare di dare ai ragazzi comunque un’occasione di connessione in base alle loro passioni, la possibilità di acquisire nuove competenze, ma anche una distrazione in questo momento di isolamento obbligato.

In attesa della partenza del Workshop reale, che sarà fissata non appena superata la fase di emergenza, viene proposta quindi questa “anteprima”, gestita da quelli che saranno i docenti Giulia Iori e Joe Tondelli, che hanno preparato alcune lezioni a distanza, realizzate ad hoc in forma di fumetto, e consigli di lettura da consegnare ai partecipanti.

Il numero massimo è di 20 iscritti; è necessario mandare la propria richiesta di partecipazione alla mail di Jerry Can (jerrycan.gruppo@gmail.com) o alle pagine Instagram (www.instagram.com/jerrycan.gruppo/) e Facebook (www.facebook.com/Jerry.Can22/). La partecipazione è gratuita.

A partire da mercoledì 8 aprile, ci sarà un appuntamento settimanale con le lezioni alternate ai consigli di lettura. In ogni lezione verranno assegnati esercizi agli iscritti, che verranno poi corretti dai docenti in forma privata e ad hoc per ciascuno. Sarà possibile consultarle in ogni momento in quanto non si tratterà di appuntamenti in diretta. Saranno fruibili attraverso due diversi canali telematici: la mail, con invio delle lezioni e interazioni fra iscritti e docenti, e Telegram, con un canale appositamente creato e gestito dai docenti per l’invio delle lezioni e delle comunicazioni settimanali ai partecipanti.

Giulia Iori si è diplomata all’Istituto artistico di Parma, e ha poi frequentato la scuola internazionale Comics di Reggio Emilia. Disegnatrice e illustratrice freelance, dal 2018 collabora con Amianto Comics. Joe Tondelli è scrittore e sceneggiatore: ha collaborato con le riviste indipendenti Burp! e Sonnambulo; per Damage Comix ha scritto le serie Black Block, Prigioniero 8 e il volume Mesozorc.