Da questa mattina un nuovo funzionario della Polizia di Stato alla Questura di Reggio Emilia

È il Commissario dott.ssa Federica De Simone il nuovo funzionario della Polizia di Stato, assegnato alla Questura di Reggio Emilia. Originaria di Napoli la dottoressa De Simone, 33 anni, da questa mattina svolge le funzioni di tirocinio applicativo presso la Divisione Anticrimine.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, abilitata all’esercizio della professione forense, prima del suo ingresso in Polizia ha lavorato, fino al settembre 2018, quale funzionario amministrativo presso la regione Puglia, periodo in cui ha conseguito anche un Master di secondo livello presso la scuola di specializzazione per le professioni legali.

Nel settembre del 2018 ha iniziato la frequenza del 108° corso per Commissari, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, dove ha conseguito il Master in Scienza della Sicurezza presso l’Università La Sapienza della capitale, periodo di istruzione conclusosi con l’assegnazione presso la Questura di Reggio Emilia.

Nel periodo di formazione la dott.ssa DE SIMONE ha svolto tirocinio applicativo anche presso la Questura di Napoli.

“L’assegnazione presso la Divisione Anticrimine, specifica il Questore Ferrari, è funzionale ad una attività di supporto alle azioni poste in essere dalla Divisione stessa, posto che l’attivazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, consente di realizzare una importante attività di prevenzione sul territorio ed impedisce ai destinatari di ottenere autorizzazioni, licenze ma soprattutto di contrarre con le pubbliche amministrazioni, favorendo un virtuosismo economico sul territorio, soprattutto nell’attuale contesto emergenziale, che potrebbe risultare appetibile per le organizzazioni criminali, vieppiù solite operare nelle pieghe delle criticità sociali e dedite a reinvestire flussi significativi di capitali, in diversi segmenti del tessuto produttivo e finanziario del Paese.

Alla dottoressa Federica De Simone l’augurio di benvenuta, da parte di tutto personale della Questura di Reggio Emilia.