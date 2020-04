Emergenza coronavirus, il sindacato pensionati Cgil telefona agli iscritti in questo difficile momento di isolamento forzato

Il sindacato pensionati Spi Cgil di Modena ha cercato una modalità per essere vicino ai propri iscritti. In provincia di Modena sono oltre 56.000, molti dei quali sono over 75 e spesso vivono soli. “Abbiamo quindi ragionato su cosa fare in questo difficile momento, con le nostre leghe Spi chiuse, come da ordinanze, per essere vicini ai pensionati, come sentirli e contattarli – fa sapere una nota del sindacato – Abbiamo pensato in primis ai più anziani, alle persone più fragili iniziando da loro con le nostre telefonate”.

“In questa attività sono coinvolti ora circa 100 volontari e volontarie ma il numero si sta allargando, che dalle loro abitazioni, sparsi su tutta la provincia modenese, telefonano per dare informazioni su scadenze fiscali o altro, accertarsi che le persone siano seguite e stiano bene, che conoscano i recapiti dei servizi comunali predisposti per l’emergenza sanitaria.

Le telefonate diventano sia un momento informativo, ma anche un momento per parlare, per condividere paure ed incertezze.

Tutto questo e’ stato possibile con i nostri tanti volontari e volontarie che immediatamente hanno iniziato a telefonare ricevendo grande soddisfazione per i tanti ringraziamenti ricevuti dai nostri iscritti ed iscritte che in questo momento non si sono sentiti soli.

Dalle tante telefonate fatte in questa prima settimana, oltre 2.000, non sono emerse fortunatamente situazioni di particolare criticità.

Generalmente i pensionati sono ben informati e supportati dalla rete famigliare e riescono ad affrontare questo difficile momento.

Di certo pesa molto l’isolamento, il non poter stare con figli e nipoti e le telefonate servono anche per parlare delle tante paure che abbiamo.

Visto il positivo risultato di questa iniziativa continueremo anche nelle prossime settimane, allargando il numero dei nostri contatti e cercando in questo modo di essere di aiuto e vicini a pensionati e pensionate”.

Lo Spi Cgil non lascia solo nessuno per ogni informazione è possibile chiamare le Camere del lavoro Cgil della provincia di Modena: