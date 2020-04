Cielo sereno su tutta la regione.Temperature:senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 6-8 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiore in aree aperte di campagna e massime attorno a 20 gradi nelle zone interne e 15/16 gradi lungo la fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza orientali in pianura e nord-orientali sui rilievi. Mare: mosso al largo, poco mosso sotto costa con moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)