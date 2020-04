Il Comune di Castelnovo raccoglie e pubblica l’elenco di tutte le attività che offrono consegne a domicilio

In questo momento di emergenza legata al coronavirus, ovviamente l’attenzione prioritaria è attribuita agli aspetti sanitari e di contenimento della pandemia, ma anche il mondo economico e commerciale, per superare le difficoltà che lo stanno coinvolgendo, ha deciso di attivare una serie di servizi per essere più vicino ai cittadini. Per questo molti esercizi di Castelnovo si sono attivati per svolgere consegne a domicilio.

Spiega l’Assessore al Commercio, Chiara Borghi: “Attraverso l’ufficio comunale per le attività produttive abbiamo attivato un censimento di queste attività, scrivendo a tutte quelle con sede nel territorio comunale e chiedendo di segnalare le iniziative di questo tipo, in modo da fornire un miglior servizio alla cittadinanza. La raccolta di adesioni è stata molto ampia, sono già più di 40 le attività che hanno risposto: ovviamente ci sarà spazio per integrare l’elenco anche nei prossimi giorni. I titolari di attività che prevedono la consegna a domicilio possono quindi scrivere a commercio@comune.castelnovo-nemonti.re.it indicando il proprio nominativo, il numero di telefono, la mail o altre modalità di contatto che i consumatori potranno utilizzare per la fornitura del servizio. Le attività che fanno parte dell’elenco sono ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, forni, negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie) ma anche legate alla vendita di prodotti non alimentari. Nel frattempo l’elenco con tutte quelle che hanno già risposto è pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) e verrà costantemente aggiornato in caso di ulteriori aggiunte di altri nominativi”. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – dovrà evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore di un metro.