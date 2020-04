Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo per l’emergenza Covid-19

Aiutare la Protezione Civile cittadina nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. Nelle ultime settimane sono state tante le offerte di aiuti economici alle realtà cittadine che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus, per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripristinare il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo.

Istituito ormai dieci anni fa, il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo è stato già utilizzato per l’emergenza legata al sisma nell’area nord della nostra provincia e, oggi con la causale “Covid-19/Protezione Civile”, si propone come punto di riferimento per le donazioni, grandi o piccole, di privati da destinare alle realtà locali che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus nell’acquisto di Dpi e strumenti in grado di far proseguire l’enorme lavoro svolto sino ad ora.

Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come Iban : IT 27 T 02008 67019 000100984467; la causale da indicare al momento del versamento è “COVID-19/PROTEZIONE CIVILE”.

Video di presentazione da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Sharon Ruggeri