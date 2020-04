Le attività del Servizio accoglienza studenti disabili e con DSA di Unimore in epoca di corona virus

Anche in piena emergenza Coronavirus Unimore rivolge un’attenzione particolare agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, attraverso l’erogazione di una didattica davvero “inclusiva”, nello specifico anche per gli studenti ipoacusici.

Subito dopo l’attivazione da parte dell’Università di Modena e Reggio Emilia della didattica online, il Servizio accoglienza studenti disabili e con DSA dell’Ateneo ha provveduto a tradurre le lezioni erogate in via telematica nella Lingua italiana dei Segni (LIS), per poi procedere alla loro sottotitolatura, con la collaborazione del Centro e-learning di Ateneo.

“Riteniamo – commentano la Prof.ssa Elisabetta Genovese e il Dott. Giacomo Guaraldi, delegati del Rettore per la Disabilità e i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA – che la sottotitolatura possa essere di aiuto ai non udenti, ma anche ad altri studenti con disabilità e con DSA. Stiamo cercando di sottotitolare il maggior numero di lezioni partendo proprio dalle esigenze esposte dai nostri studenti, a cui abbiamo scritto per domandare quali difficoltà stessero incontrando nel reperire il materiale didattico in questo periodo critico”.

L’Ateneo rimane vicino agli studenti con bisogni educativi speciali non solo attraverso materiale più accessibile, con lezioni sottotitolate ma anche mettendo a loro disposizione ore di tutorato a distanza (grazie a tutor in collegamento skype, via telefono o e-mail) per favorire l’apprendimento e lo studio individuale.

Rimane infine costante, anche da remoto, il monitoraggio delle carriere universitarie di questi studenti e studentesse.

Proprio con l’obiettivo di mettere in rete buone pratiche realizzate in questo periodo a favore delle persone con disabilità la Prof.ssa Genovese e il Dott. Guaraldi parteciperanno a una serie di dirette Facebook, organizzate dalla Rete All in For All, presentando le attività del Servizio accoglienza studenti disabili e con DSA di Unimore.