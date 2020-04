Anche i Vigili del fuoco in supporto alla popolazione in isolamento

Continua l’attività dei vigili del fuoco del comando bolognese in supporto alla popolazione in isolamento. Anche ieri, i vigili del fuoco hanno portato generi di prima necessità e medicinali alle persone che ne avevano fatto richiesto in comune in Valle del Santerno. Attività che i vigili del fuoco stanno svolgendo d’intesa con gli enti locali.