Piccoli Grandi Cuori Onlus e Pasta Dallari consegnano colombe pasquali al PAD23 del Policlinico di Sant’Orsol

Oggi mercoledì 8 aprile sono state consegnate 66 colombe pasquali al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola ed alla casa di accoglienza il Polo dei Cuori.

Durante questa emergenza sanitaria, l’associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus continua ad essere vicino ai pazienti, alle famiglie e all’équipe del reparto: grazie al supporto di Pasta Dallari – sostenitore che, entrato da poco nella famiglia di Piccoli Grandi Cuori Onlus, ha subito voluto dare segnali positivi in questo momento così delicato – oggi sono state consegnate in reparto e presso la casa di accoglienza il Polo dei Cuori in via Marco Polo 21/12 decine di colombe pasquali, per rendere questa festività un po’ più dolce. Inoltre Pasta Dallari sostiene Piccoli Grandi Cuori con una pasta dedicata e solidale, riassunta con un’etichetta bellissima e speciale, perché è vicina al cuore dei bambini e di tutte le persone che stanno intorno a loro. L’Associazione dice ‘GRAZIE’ a tutti coloro che lavorano al Policlinico di Sant’Orsola e in tutti gli ospedali d’Italia, perché sono esattamente lì dove devono essere, al lavoro, amorevoli, indaffarati, rassicuranti e capaci.