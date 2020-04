Flash mob della Protezione Civile davanti all’ospedale Bellaria

Lunghi applausi e sirene spiegate per dire grazie e sottolineare “Noi ci siamo e ci saremo”. Anche nel piazzale dell’Ospedale Bellaria di Bologna, come in altri ospedali emiliano romagnoli, funzionari, dipendenti e volontari dell’Agenzia di protezione civile regionale si sono ritrovati per un flash mob dedicato a tutti coloro che sono impegnati a gestire e superare l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Un messaggio duplice di gratitudine e sostegno rivolto a quanti si stanno adoperando, giorno dopo giorno, nella lotta al coronavirus.