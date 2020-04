“Indispensabile il sostegno finanziario del Governo ai Comuni”, appello del Sindaco di Bologna Virginio Merola

In merito al confronto tra Governo e Comuni, il Sindaco di Bologna Virginio Merola dichiara quanto segue:

“Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha abbandonato l’incontro con il Governo per protesta contro l’atteggiamento di chiusura rispetto alle richieste presentate dai Comuni: un sostegno finanziario indispensabile per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza.

Per dialogare bisogna essere i due e questo non avviene se l’interlocutore fa finta di ascoltare e poi non dà risposte coerenti.

Servono 5 miliardi: bisogna coprire le mancate entrate dei Comuni, determinate dal blocco delle attività, per assicurare i servizi pubblici ai cittadini. Il decreto di aprile deve contenere queste misure.

Invito tutti i sindaci della Città metropolitana, le associazioni economiche e sindacali a condividere questo appello a inviarlo al Governo”.