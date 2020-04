Formigine: progetti a distanza per alunni disabili

Considerato il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Formigine sta attivando progetti di sostegno educativo-assistenziale individuale a distanza per gli alunni con disabilità, tramite l’utilizzo di dispositivi accessibili dal web e con l’ausilio di strumenti audio e video.

Il progetto prevede la collaborazione delle scuole nel definire i contenuti specifici dei singoli progetti individuali e nel mantenere i rapporti con le famiglie degli alunni beneficiari. Il Comune, una volta valutati i progetti individuali, se pertinenti, ne sosterrà la spesa.

La finalità di questa azione è di continuare a garantire il diritto allo studio e azioni di inclusione scolastica in favore dei bambini e ragazzi con disabilità. Oltre a mantenere una continuità relazionale ed educativa nel loro percorso scolastico.

Afferma l’assessore alle Politiche scolastiche ed educative Simona Sarracino: “In questo modo vogliamo combattere il rischio d’isolamento per gli alunni più fragili nella convinzione che in questi tempi difficili le esperienze educative a distanza possano trasformarsi in opportunità per innovare e includere.”