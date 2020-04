Incendio in abitazione a Modena: morto un uomo di 53 anni

Poco dopo la mezzanotte un incendio ha interessato un’abitazione in via Cannizzaro 138 a Modena. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra. Una donna anziana e la sua badante che si trovavano al primo piano sono riuscite a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno estinto le fiamme rinvenendo il corpo carbonizzato del figlio 53enne della donna. Sulle cause che hanno innescato il rogo sono in corso accertamenti. Per il momento si esclude l’ipotesi del dolo.