Covid-19: pizza/kebab aperto nonostante i divieti a Pavullo. Continuano i controlli dei carabinieri

“Vado a far visita ad un parente, sto andando a fare un giro, vado al mio garage per fare lavori di bricolage, sto andando a fare un giro in macchina, ho bisogno di trascorrere qualche giorno presso la casa estiva perché ho bisogno di vedere i paesaggi montani, sto facendo visita un conoscente…” sono queste alcune delle giustificazioni che si sono sentiti dare i carabinieri nel corso dei controlli effettuati ieri nei comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Frassinoro, Sestola e Zocca.

Complessivamente sono state 19 le sanzioni amministrative elevate nel pavullese. Nei controlli è incappato anche il titolare di una pizza e kebab di Pavullo che era aperto al pubblico nonostante il divieto.