La solidarietà degli agricoltori alla sanità modenese

Un carico di colombe “Giorgione” 100% italiane è l’omaggio che Coldiretti Modena ha consegnato ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari dell’Azienda USL di Modena che presteranno servizio domenica prossima, giorno di Pasqua.

“Il nostro è un semplice gesto, un riconoscimento per tutti coloro che in questi giorni portano sulle spalle il peso della salute di un intero Paese – commenta il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari. Gli agricoltori hanno il gene della solidarietà nel DNA, non hanno mai fatto mancare il loro contributo nei momenti di crisi dell’Italia e anche stavolta non si tirano indietro mettendo in campo questo ed altri progetti come quello della “spesa sospesa” o gli sconti riservate alle famiglie indigenti. La scelta di donare un prodotto 100% italiano – termina Borsari – è anche un modo per sostenere le imprese agricole che tanto valore hanno per il territorio. Anche comprare e mangiare italiano significa collaborare alla tenuta del Paese in questo momento così difficile.”

Le colombe sono già giunte a destinazione. L’Azienda USL di Modena, che ha già provveduto a smistare i pacchi presso le sue sedi, ringrazia di cuore Coldiretti, tutti i suoi soci e collaboratori per questo gesto di attenzione e solidarietà che allieta la Pasqua di chi, in questi giorni, continuerà a lavorare per garantire l’assistenza ai pazienti ricoverati.

Le colombe pasquali donate all’AUSL sono realizzate con farina di grano “Giorgione” (un’antica varietà ad alta digeribilità) selezionato, coltivato, raccolto e macinato in Italia, frutto della collaborazione tra Sis, Società Italiana Sementi di Bologna e Molini Pivetti Spa di Cento (Ferrara), lo zucchero è di Coprob (Cooperativa produttori bieticoli) di Minerbio (Bologna) che produce zucchero tutto italiano così come la lavorazione è della cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo (Ravenna).