Perdonare: Nek pubblica a sorpresa un nuovo singolo

E’ uscito ieri “Perdonare” il nuovo singolo di Nek. Una canzone che esprime speranza. “L’ho scritta molto tempo fa, ma è straordinariamente attuale“, ha detto Filippo, “cominciamo da qui e andiamo avanti, passo dopo passo, con musica e nuovi contenuti“. Nuovi contenuti che a quanto pare dovrebbero anche prevedere la pubblicazione del nuovo album.

Nek sta mantenendo il contatto con i propri fan grazie attraverso i social costretto a casa come tutti. In diretta su Instagram Filippo ha regalato ai fan anche l’anticipazione di un altro brano, che potrebbe far parte della tracklist definitiva del prossimo disco.