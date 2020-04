Danneggiamenti alle auto in sosta a Sassuolo. I carabinieri denunciano uno straniero

La notte di Pasqua i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Sassuolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 31enne cittadino magrebino, ritenuto responsabile di tentato furto su autovettura e danneggiamento. In particolare, all’una di notte, a seguito di alcune segnalazioni ricevute da cittadini che avevano notato una persona armeggiare vicino a dei veicoli, i Carabinieri, che già erano attivi a seguito di danneggiamenti e tentati furti segnalati nei giorni precedenti, sono tempestivamente intervenuti accertando che, dopo aver infranto il vetro deflettore di un Mercedes qualcuno aveva asportato oggetti dall’interno dell’abitacolo.

Dopo accurate ricerche i militari hanno fermato lo straniero a bordo di una utilitaria. A seguito della perquisizione gli è stato rinvenuto e sequestrato un martelletto rompi vetro, probabilmente usato per l’attività delittuosa. I carabinieri stanno approfondendo gli accertamenti, non escludono infatti che il cittadino maghrebino sia l’autore dei diversi danneggiamenti sulle autovetture in sosta nel centro di Sassuolo avvenuti la settimana precedente.