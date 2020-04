Questa mattina prima delle 9:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo Tossignano, nella valle del Santerno, per recuperare cinque piccoli anatroccoli finiti in una grondaia al terzo piano di un palazzo del centro, in via Roma 83. La squadra che ha effettuato il soccorso ha messo in sicurezza i piccoli, affidandoli poi al personale del comune presente sul posto.