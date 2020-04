Camion cisterna finisce nel fossato a San Pietro in Casale, lievemente ferito l’autista

Intorno alle 16:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant’Alberto a San Pietro in Casale, dove un piccolo camion-cisterna adibito al trasporto di carburanti è finito fuori strada nel fossato laterale. I caschi rossi sono giunti sul posto con due squadre e l’autogrù. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e sollevato il mezzo dal fosso laterale. Lievemente ferito l’autista che è stato affidato alle cure del 118 presente. La cisterna era vuota, quindi nessun sversamento di sostanze inquinanti. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per le operazioni di soccorso.