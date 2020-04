Compagnia delle Opere al fianco di Banco Alimentare

L’eccezionalità della sfida di Covid-19 e le attuali straordinarie misure di contenimento della diffusione del virus stanno mettendo a dura prova l’attività della Rete Banco Alimentare e delle tante Strutture Caritative convenzionate. Ad oggi con la sua attività Banco Alimentare assiste, attraverso 7.500 strutture caritative, tantissimi poveri, un’impresa della carità che rischia di incepparsi a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. La Compagnia delle Opere Emilia-Romagna, attraverso le proprie sedi locali, promuove una raccolta di alimenti tra i propri soci ed amici del settore agroalimentare.

Un’iniziativa che mira a sostenere concretamente l’azione della Fondazione Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna.

La Cdo vuole essere al fianco di coloro che, anche in questi giorni, senza fermarsi, lavorano al Banco Alimentare per distribuire alimenti agli oltre 770 Enti Assistenziali che a loro volta si fanno carico di 120.000 poveri nella nostra Regione attraverso i magazzini di Imola (BO) e Fontevivo (PR). Il Banco Alimentare è di supporto anche a quei Comuni che hanno attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per offrire un sostegno strutturato alle fasce più deboli della popolazione. La Cdo invita i soci e le Aziende del settore agroalimentare a donare prodotti al Banco Alimentare.

“L’invito – sottolinea Marco Comissari della Compagnia delle Opere Bologna e responsabile regionale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – viene inoltrato a seguito della riunione online con il direttore del Banco Alimentare Emilia-Romagna, GIANLUCA BENINI e già nel breve arco di tempo abbiamo avuto il consenso di diverse aziende alle quali vanno i nostri più sinceri ringraziamenti”.

“In questo frangente così particolare e difficile, abbiamo continuato – pur tra tante difficoltà – la nostra quotidiana attività di recupero e distribuzione, mettendoci anche a disposizione delle istituzioni per dare il nostro contributo – dichiara Stefano Dalmonte, presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna-. In questo periodo abbiamo ricevuto molte richieste da parte di persone che prima non avevano necessità di un sostegno alimentare. E’ un grosso sforzo che come Banco Alimentare Emilia Romagna – e come Rete Banco tutta sull’intero territorio nazionale – stiamo facendo per non far mancare a nessuna persona in stato di fragilità, pregressa e nuova, l’aiuto alimentare”.

Donare è importante, ora più che mai

Per il Banco Alimentare si possono anche donare fondi con bonifico intestato a: FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS –

IBAN: IT77 V050 3421 0100 0000 0000 652: Cassa di Risparmio di Imola – Banco Popolare (Agenzia 4 – Imola via Cornacchia) – c/c 0000 0000 0652 intestato a Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus