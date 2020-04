Grazie alla donazione del Rotary territoriale, Castelfranco Emilia ha un nuovo sanificatore per i mezzi

Grazie alla donazione del Rotary sezione di Vignola, Castelfranco e Bazzano, ora il Comune ha in dotazione un nuovo sanificatore di grande portata. Lo strumento, arrivato oggi, verrà utilizzato sin da subito per la sanificazione di tutti i mezzi della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei lavori pubblici e sarà funzionale a migliorare ulteriormente l’utilizzo degli stessi mezzi nei vari turni.

«Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento al Rotary del territorio per aver contribuito con questo gesto concreto di aiuto al nostro territorio. Uno strumento molto utile e finalizzato a migliorare il lavoro di tutto il personale della Polizia Locale, dell’intero settore dei lavori pubblici e della Protezione Civile. Donne e uomini a cui voglio dedicare ancora una volta il mio personale plauso per il continuo ed instancabile impegno profuso anche in queste giornate dure per tutti». Questa la dichiarazione di Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia.