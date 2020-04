Rinviato ad ottobre il concerto di Enrico Nigiotti previsto a Bologna a maggio

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, il concerto di Enrico Nigiotti, previsto il 2 maggio 2020 al Teatro Celebrazioni di Bologna, è stato rinviato al 20 ottobre 2020 (ore 21.00).

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuove data.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale.

Il cantautore toscano tornerà live per presentare al pubblico i brani del suo ultimo album “Nigio”, che contiene il brano sanremese “Baciami Adesso” e l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” feat. Giorgio Panariello, e i suoi più grandi successi, come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l’ultimo singolo “Notturna”.

Info: www.friendsadnpartners.it, www.ticketone.it, www.teatrocelebrazioni.it