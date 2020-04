Reggio Emilia: il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Riccardo Caccianini assume le funzioni di Vicario del Questore

Il Questore di Reggio Emilia dott. Giuseppe Ferrari dà il suo benvenuto nella Questura di Reggio Emilia al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Riccardo Caccianini che assume da oggi le funzioni di Vicario del Questore.

Il dott. Caccianini nasce a Roma il 5 agosto del 1965, coniugato. Laureato in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Roma “ la Sapienza” inizia la Sua carriera nella Polizia di Stato il 21 marzo del 1994.

Dall’inizio della sua esperienza professionale ha svolto numerosi incarichi che hanno contribuito al suo costrutto formativo:

dal 1995 al 2008 ha prestato servizio presso il III° Reparto Mobile di Milano-Dirigente di Nucleo- Direttore Sezione Scuola Allievi Agenti – Capo Ufficio di Amministrazione – Vice Dirigente;

2008-2012 – Direttore del Centro di formazione per la Tutela dell’ordine Pubblico – Nettuno (Roma);

2012-2015 – Dirigente del VI° Reparto Mobile di Genova;

2015-2018 – Dirigente del III° Reparto mobile di Milano;

2018-2020- Vicario del Questore di Enna.

Nella sua carriera ha svolto alcune importanti esperienze lavorative tra cui :

2009-2012 Presidente della Commissione d’esame per il personale neo assegnato ai Reparti Mobili;

2008-2018 Docente presso le Scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato sulla tematica dell’Ordine Pubblico;

2012- Responsabile del Coordinamento dei reparti Mobili della Polizia di Stato in occasione delle manifestazioni NO-TAV in val di Susa;

2014- Capo Delegazione italiana per l’esercitazione congiunta con la Polizia Francese “Exercise de mantein de l’ordre France-Italie”

2015 – Docente presso l’Università degli Studi di Genova -Dipartimento di Scienze Politiche per il Master di II° livello in Scienze di Polizia;

2015 – Responsabile del Coordinamento dei reparti Mobili della Polizia di Stato in occasione dell’EXPO di Milano;

2018 – Organizzazione e gestione della visita pastorale di Papa Francesco a Piazza Armerina (EN) il 15 settembre 2018. Per tale attività ha ricevuto il “Diploma di Merito” assegnatogli dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina

Al dottor Caccianini viene rivolto il benvenuto da parte del personale della Polizia di Stato della Questura e di quello delle specialità dislocato su tutto il territorio della provincia con il quale non mancherà l’occasione di collaborare in modo proficuo.

Il signor Questore dott. Giuseppe Ferrari coglie infine l’occasione inoltre di ringraziare pubblicamente il Vicario uscente Dott. Andrea Salmeri per l’ottimo lavoro svolto, sia nella gestione quotidiana della complessa realtà della Questura, sia per i delicati servizi di Ordine Pubblico che ha coordinato, dimostrando, sempre competenza e professionalità che il 1° aprile scorso ha lasciato il servizio attivo nella Polizia di Stato per raggiunti limiti di età.