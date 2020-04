Sabato 18 aprile a Mirandola mercato in piazza Costituente con soli banchi di prodotti alimentari

Ad un mese di distanza circa dall’ultimo appuntamento, L’Amministrazione comunale informa che sabato 18 aprile 2020, si terrà nuovamente in piazza Costituente a Mirandola, il mercato settimanale. Come nelle due precedenti occasioni risalenti al marzo scorso, si svolgerà in formato ridotto e con i soli banchi di generi alimentari.

Ad anticipare il mercato, venerdì 17 aprile – confermato anche per il 24 e il 30 aprile prossimi – sarà il banco del pesce fresco che, la mattina, troverà come di consueto posto di fronte al Teatro Nuovo sempre in piazza Costituente. Il banco sarà appositamente recintato, con un punto di ingresso ed uno di uscita, al fine di garantire la distanza tra gli acquirenti.

Tornando al mercato del sabato, è ribadita la sola presenza dei banchi di vendita di prodotti alimentari compresi quelli degli operatori agricoli. Verrà riproposto con la medesima dislocazione dei banchi opportunamente distanziati tra loro, come avvenuto prima della totale sospensione dell’attività, mentre l’area sarà appositamente delimitata nei punti di accesso. Presente sul posto anche la Polizia Locale per il rispetto delle misure previste nell’ultima Ordinanza Regionale dell’11 aprile 2020.

In occasione del ritorno del mercato in piazza Costituente si ricorda il ripristino del divieto di sosta con rimozione per l’intera area in cui si tiene il mercato (piazza Costituente), ad eccezione del parcheggio posto all’altezza del pubblico esercizio “La Degusteria” e di quelli di piazza Castello e piazza Marconi.