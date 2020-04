Strutture residenziali per anziani, dichiarazione del sindaco di Bologna, Merola

“Oggi i sindacati di Cgil-Cisl e Uil hanno evidenziato la necessità di un intervento della Regione e della Protezione Civile per un piano straordinario di assunzioni rivolto alle case di riposo con l’obiettivo di far fronte alle assenze determinate dagli operatori positivi al coronavirus. E’ una richiesta che appoggio come sindaco di Bologna e della Città Metropolitana ed è stata evidenziata anche da ASP Città di Bologna in una lettera inviata alla Regione Emilia-Romagna.

La Città Metropolitana ha pubblicato due avvisi di ricerca personale per le strutture residenziali per anziani, ASP sta cercando infermieri e medici. La Conferenza Territoriale Socio Sanitaria presieduta dall’assessore Giuliano Barigazzi e l’Ausl di Bologna stanno supportando da diverso tempo, organizzativamente e clinicamente, questo sistema di residenze.

Ma per non vanificare gli sforzi fatti e affrontare una situazione così importante è necessario adesso un robusto intervento della Regione”.